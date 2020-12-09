متى تقام قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا؟ 

تختتم منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، مساء اليوم الأربعاء، حيث ستعلن اليوم، الفرق المتأهلة بالكامل إلى ثمن نهائي المسابقة.
ومن المقرر أن تقام قرعة الدور ثمن النهائي، الإثنين المقبل في الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، في مدينة نيون السويسرية.
يذكر أنه حتى الآن تأهلت فرق بايرن ميونخ ومانشستر سيتي وليفربول وبوروسيا دورتموند ويوفنتوس وتشيلسي في الصدارة.
بينما صعدت فرق بورتو وإشبيلية ولاتسيو وبرشلونة من المركز الثاني.
ومن المقرر أن تقام مباريات ذهاب ثمن النهائي أيام 16 و17 و23 و24 فبراير/شباط 2021، على تلعب مواجهات العودة أيام 9 و10 و16 و17 مارس/آذار من العام المقبل.
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