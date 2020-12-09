الامارات | وفاة أسطورة الكرة السعودية أمين دابو

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أسطورة الكرة السعودية أمين دابو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن النادي الأهلي السعودي، وفاة لاعبه السابق، ونجم كرة القدم السعودية، أمين دابو، عن عمر يناهز 69 عاما بأحد مستشفيات مدينة جدة السعودية بعد صراع مع المرض. ةنعى النادي عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أمين دابو مقدما صادق العزاء والمواساة لأسرة وأهل الفقيد.

بدأ دابو، ذو الأصول السنغالية، مسيرته الكروية في فريق الإسماعيلي المصري، قبل أن ينتقل إلى المملكة، وينضم لأهلي جدة ويحصل على الجنسية السعودية. وكان دابو أحد أهم لاعبي النادي الأهلي عبر التاريخ إذ توج مع الفريق بثماني بطولات.

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