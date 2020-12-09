الامارات | كايو: الخروج من الكأس لن يؤثر في خورفكان خلال لقاء كلباء

شكرا لقرائتكم خبر عن كايو: الخروج من الكأس لن يؤثر في خورفكان خلال لقاء كلباء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب خورفكان البرازيلي كايو زيناردي إن الفريق جاهز فنيا وبدينا للقاء المهم أمام كلباء في دوري الخليج العربي ضمن الجولة التاسعة. واشار إلى أن "الخروج من الكأس لن يؤثر في خورفكان، خاصة وأن أكثر من فريق ودع المسابقة أيضا".

وتابع: استراتيجيتنا دائما ان نكون مستعدين بشكل جيد لجميع المباريات، وهذه المباراة مهمة لنا كونها من المباريات المباشرة بمواجهة فريق متطور. وقال إن خطورة الخصم لا تقتصر على المهاجم التوغولي مالابا، وأنهم بحاجة للحذر من كل اللاعبين.



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