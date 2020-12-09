الامارات | "رابطة المحترفين" تعلن تفعيل اتفاقية التعاون والشراكة مع الدوري الإسرائيلي

شكرا لقرائتكم خبر عن "رابطة المحترفين" تعلن تفعيل اتفاقية التعاون والشراكة مع الدوري الإسرائيلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت اليوم الزيارة التي قام بها وفد رابطة الدوري الإسرائيلي إلى الدولة، برئاسة إيريز خلفون، رئيس الرابطة الإسرائيلية المحترفة وعضوية نيكولاس ليف المدير التنفيذي، وموتي برونشتين مسؤول العلاقات التجارية والتسويق استغرقت 3 أيام، وشهدت عقد سلسلة اجتماعات وورش عمل نظمتها رابطة المحترفين الإماراتية في إطار تفعيل علاقة الشراكة مع الجانب الإسرائيلي وناقشت العديد من الأمور التسويقية والتقنية والفنية بين الجانبين.

وقدم الضيوف شرحا تعريفيا عن دوري المحترفين هناك الذي يتكون من 14 فريقا، بخلاف 16 فريقا تشكل دوري الدرجة الأولى، بالإضافة لكل ما يتعلق بالرابطة الإسرائيلية، من تسويق ورعاية وغيرها. وحضر فعاليات ورش العمل مع الوفد الإسرائيلي كل من عبدالله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، سعيد عبيد الكعبي، جواهر عبدالعزيز السويدي عضوا مجلس إدارة الرابطة، د. خالد محمد عبدالله مستشار تطوير الأعمال.

وأشاد الوفد الإسرائيلي بالتطور الكبير في المنظومة الاحترافية الإماراتية، خاصة النجاحات التي وصفوها بالكبيرة، سواء في التسويق والرعاية والشراكات، أو في تفوق الرابطة بنظام التراخيص الآسيوي الذي يضاهي المعايير الأوروبية، وجعل الدوري الإماراتي ضمن صدارة الدوريات المحترفة بالقارة في معايير تراخيص الأندية، بخلاف التطوير في الجوانب الفنية والتقنية المستمرة في الكرة الإماراتية بشكل عام.

وتعتبر تلك الزيارة هي بدء للتفعيل الرسمي لاتفاقية الشراكة بين الجانبين، والتي هدفت لتبادل الخبرات، وعرض الإنجازات والنجاحات التي تحققت، وعززت الاجتماعات وورش العمل التي عقدت على مدار اليومين الماضيين النقاشات المثمرة في مختلف المجالات ذات العلاقة بكرة القدم وبالدوري المحترف.

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