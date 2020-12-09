شكرا لقرائتكم خبر عن «بايرن ميونخ» يستهدف التعاقد مع «دى يونج» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن استهداف بايرن ميونخ التعاقد مع الهولندى، فرينكى دي يونج، نجم وسط فريق برشلونة، خلال الفترة المقبلة.
وقام برشلونة بتمديد عقد الهولندى، «دى يونج»، 23 عامًا، حتى صيف 2026، علمًا بأنه انضم إلى الفريق في صيف 2019.
وقالت الصحيفة إن بايرن ميونخ تواصل مع على دورسون، وكيل «دى يونج»، لإبلاغه بأنه إذا كانت هناك إمكانية للتفاوض بشأن «دى يونج» فإنه على استعداد للتحدث.
وأضافت الصحيفة أن بايرن بالطبع لن يدفع قيمة الشرط الجزائى في عقد «دى يونج» لضمه من برشلونة «400 مليون يورو»، وإنما سيتحدث وفقًا لأسعار السوق، وبرقم أعلى قليلًا مما دفعه البارسا لضمه من أياكس «75 مليون يورو+ 11 كمتغيرات».
يُذكر أن النجم الهولندى لا يحظى بالمشاركة الأساسية مع الفريق الكتالونى منذ انضمامه من صفوف أياكس الهولندى.
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