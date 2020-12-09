شكرا لقرائتكم خبر عن «لوبيتيجى»: هناك أندية كبرى ستودع دورى الأبطال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد جولين لوبيتيجى، مدرب إشبيلية، عقب الفوز على ستاد رين (1-3)، رغم حسم فريقه بالفعل مسألة تأهله إلى ثمن نهائى دورى الأبطال، أن هذه البطولة «متطلبة للغاية ومرهقة بشدة».
وأثنى لوبيتيجى على «دور المجموعات الرائع» الذي خاضه فريقه، وأضاف أن «الحقيقة هكذا، دورى الأبطال هي البطولة الأهم في العالم على مستوى الفرق».
وواصل: «هناك فرق كبرى في أوروبا لن تتأهل إلى ثمن النهائى.. قدم فريقى عملا جبارا، خاصة مع منافسة مثل الليجا والظروف الحالية».
وتابع مدرب ريال مدريد السابق: «تحقق الهدف، وسنركز الآن على الدورى الإسبانى، وهو تنافسى للغاية وسيجبرنا على بذل مجهود خرافى».
واعتبر أن إشبيلية قدم «مباراة قوية وأداءً جيدًا في الشوط الأول، ربما كنا بحاجة لبعض الهدوء في الشوط الثانى لإدارة المباراة أمام منافس كان يريد إنهاء دور المجموعات بانتصار».
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