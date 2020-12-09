«الونش» ينتظم في تدريبات الزمالك

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم محمود حمدي «الونش» مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب عبداللطيف أبورجيلة. جاء ذلك عقب حصوله على راحة خلال التدريبات السابقة بقرار من باتشيكو المدير الفني للفريق. وظهر اللاعب بشكل قوي وجاهزية فنية، استعدادا للفترة المقبلة. ويستعد الفريق لمواجهة نظيره المقاولون العرب يوم السبت المقبل بالجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز. الوضع في مصر

اصابات 118,847

تعافي 103,703

وفيات 6,790

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