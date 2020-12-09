شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يعقد جلسة مع جهازه المعاون والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، جلسة مطولة مع الجهاز المعاون على هامش مران الفريق اليوم الأربعاء، من أجل الترتيب للمرحلة المقبلة التي تشهد بدء مشوار الفريق في نسخة الدوري الجديد للموسم 2020-2021.
ويستهل الأهلي رحلة الدفاع عن اللقب المحلي بمواجهة مصر المقاصة، الأحد المقبل، على استاد الأهلي الجديد بمدينة السلام.
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