شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يعلن سلبية مسحة عمر السعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن نتيجة المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا، والتي خضع لها المهاجم عمر السعيد، جاءت سلبية.

وأضاف أسامة في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي الزمالك، أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية أخرى للاطمئنان عليه ومن ثم سينتظم بعدها في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

وكان يوسف إبراهيم أوباما لاعب الفريق قد عاد للتدريبات اليوم بعد سلبية مسحته وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره المقاولون العرب يوم السبت المقبل بالجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.