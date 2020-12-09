شكرا لقرائتكم خبر عن «بيكهام» يعود لتدريبات الأهلي بعد إنتهاء أزمة كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم أحمد رمضان بيكهام، لاعب الأهلي الجديد، اليوم الأربعاء للمرة الأولى في تدريبات الكرة، بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.
وكان اللاعب قد خضع لبروتوكول العلاج الطبي الخاص بوزارة الصحة، وأجرى مسحة طبية مؤخرًا جاءت نتيجتها سلبية.
يذكر أن الأهلي تعاقد مع أحمد رمضان بيكهام قادما من صفوف وادي دجلة.
وواصل الأهلي تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة، المقرر لها الأحد المقبل، في إطار منافسات الجولة الأولى من مباريات الدوري الممتاز، والمحدد لها على استاد الأهلي الجديد بمدينة السلام.
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