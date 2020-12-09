شكرا لقرائتكم خبر عن «أوباما» يشارك في تدريبات الزمالك بعد الشفاء من كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواجد يوسف إبراهيم «أوباما»، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات المقامة حاليًا بملعب عبداللطيف أبورجيلة.
وشارك اللاعب عقب تعافيه بشكل نهائي من فيروس كورونا، وسلبية المسحة التي خضع لها مؤخرًا، وكذلك الاطمئنان عليه بعد خضوعه للفحوصات اللازمة.
وحرص «باتشيكو»، المدير الفني للفريق، على استقبال اللاعب والاطمئنان عليه، في وجود محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي، بالإضافة إلى أشرف قاسم، المشرف العام على الكرة، وعبدالحليم على، مدير الكرة الذي اطمأن عليه، كذلك حرص اللاعبون وباقي الجهاز على استقبال وتحية اللاعب والتعبير عن سعادتهم بتعافيه وعودته مرة أخرى.
ووضع الجهاز الفني برنامجًا تدريبيًا خاصًا يؤديه على هامش المران، كذلك حصة تأهيلية خاصة للاعب.
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