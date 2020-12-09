شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو للاعبي الزمالك: واثق من فوزكم على المقاولون العرب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على الحديث مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبورجيلة، وذلك في حضور عبدالحليم على مدير الكرة.
وجاءت الجلسة تحفيزية، حيث تم خلالها إيصال رسائل تحفيز وثقة من جانب باتشيكو للاعبين، مؤكدا لهم ثقته فيهم كمجموعة قادرة على الفوز على المقاولون وتحقيق المطلوب منهم.
ويستعد الفريق لمواجهة نظيره المقاولون العرب يوم السبت المقبل بالجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.
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