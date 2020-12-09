شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إسبانية: «كومان» غضب بسبب سخرية «ديبالا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية، عن سخرية الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم يوفنتوس، من الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، خلال مواجهة الفريقين.

وبحسب الصحيفة، فعقب ارتكاب الفرنسي كليمينت لينجليت لخطأ بلمس الكرة داخل منطقة الجزاء، لم يرض بدلاء يوفنتوس عن مراجعة الحالة بالفيديو، قبل احتسابها ركلة جزاء بل طالبوا بمنح مدافع برشلونة بطاقة صفراء ثانية وطرده، وهو ما لم يعجب كومان.

وأوضحت الصحيفة، أن ردود أفعال بدلاء يوفنتوس أثارت غضب كومان، الذي اعتبرها احتجاجات قوية، مما دفع بدلاء يوفنتوس للرد، وأشارت الصحيفة، إلى أن عدسات الكاميرات التقطت باولو ديبالا في ذلك الوقت وهو يضحك بسخرية، بينما استمتع باقي لاعبي يوفنتوس بزميلهم وهم يشاهدونه يسخر من كومان أمام الجميع.