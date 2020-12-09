شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو: ما حدث فى مباراة باريس وباشاك شهير غير مقبول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق جوزيه مورينيو، المدير الفنى لفريق توتنهام على واقعة العنصرية، التي شهدتها مباراة باريس سان جيرمان وإسطنبول باشاك شهير، أمس، في دوري الأبطال.

وقال مورينيو: «هذا موقف سيئ للغاية، يجب محاربة كل أشكال العنصرية، لا يجب تقبل الأمر، أنا حزين للغاية، لا نرغب في وجود ذلك في كرة القدم».

وأضاف: «أعرف حكم الساحة شخصيا، وليس الحكم الرابع، هو شخص وحكم جيد، وأن يتواجد في مباراة ستصبح أيقونية هو أمر ليس لطيفا».

وتابع: «على الحكم الرابع أن يوضح الأمر.. بالطبع ارتكب خطأ غير مقبول، لكن يمكنه أن يفتح قلبه ويعتذر، كل شخص في كرة القدم لديه مسؤولية، وعند ارتكاب الأخطاء يجب تحمل المسؤولية».

واختتم المدرب البرتغالي: «ستبقى هذه المباراة أيقونية، مباراة توقفت في دوري أبطال أوروبا، نأمل أن لا يتكرر الأمر مرة أخرى».