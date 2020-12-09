شكرا لقرائتكم الطلائع يعلن تعافى محمد شحاته وشقيق سعد سمير من فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن محمد مختار مدير شئون اللاعبين بطلائع الجيش تعافى الثنائى محمد شحاته نجم المنتخب الاوليمبى ومحمد سمير شقيق سعد سمير نجم الاهلى والمدافع الصاعد بالفريق من فيروس كورونا عقب المسحة التى أجريت لهم بالامس وجاءت نتيجتها سلبية لينتظم اللاعبان فى تدريبات فريقهم استعداداً لإنطلاق بطولة الدوري.

عقد طارق العشرى المدير الفنى لطلائع الجيش اجتماعاً مع لاعبيه طالبهم خلاله بتدشين انطلاقة مميزة فى بطولة الدورى عن طريق الفوز على الجونة فى افتتاح المسابقة ليكون بمثابة نقطة البداية لمشوار مميز بعد التعاقد مع صفقات قوية،وجمع الطلائع فى النسخة الأخيرة للدورى 41 نقطة فى المركز 11 بجدول الترتيب بعد لعب 34 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 14 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 37.

ويستعد الطلائع لمواجهة الجونة المقرر لها الخامسة عصر الجمعة المقبلة على استاد جهاز الرياضة العسكرى فى الجولة الاولى لمسابقة الدوري العام ، وجدد مسئولو طلائع الجيش الثقة فى طارق العشرى، المدير الفني للفريق، رغم خسارة كأس مصر فى المباراة النهائية أمام الأهلى، لاسيما أن العشرى أستطاع أن يقدم أداءً يستحق الاحترام والإشادة فى نهائى كأس مصر، الذى جمع فريق الطلائع والأهلى على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وانتهى بتتويج الفريق الأحمر باللقب بعد الفوز بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3/2، عقب انتهاء الوقت الأصلى للمباراة والأشواط الإضافية بهدف لمثله.

ونجح العشرى والملقب بـ"تلميذ جوزيه" فى قيادة المباراة فنياً وتفوق من خلاله على الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، وظهر ذلك منذ الدقيقة الأولى للقاء التى شهدت مغامرة هجومية واضحة باللعب بثنائى رأس حربة، ونجح الطلائع فى مباغتة الأهلى بالهدف الأول إلا أنه تم إلغاؤه بداعى التسلل.

ورغم تقدم الأهلى بهدف محمود عبد المنعم كهربا استطاع الطلائع أن يعود فى الوقت القاتل عن طريق البديل ناصر منسى ويسجل هدف التعادل، ورغم اللعب بنقص عددى بعد طرد أحمد علاء حافظ العشرى على توازن فريقه ونجح فى غلق المساحات على الفريق الأحمر ومنع استقبال أى أهداف حتى الوصول إلى ركلات الحظ.

طارق العشرى وعلى الرغم من توليه المسئولية حديثاً فى الطلائع حلفاً لعبد الحميد بسيونى نجح بشكل واضح فى إدارة مباراة الأهلى ومن قبلها مباراة الزمالك التى فاز فيها بثلاثة أهداف مقابل هدف فى نصف النهائى، ليثبت تفوقه على الجنوب أفريقى المتوج مؤخراً بدورى أبطال أفريقيا مع الأهلى.

وتعاقد طلائع الجيش فى التعاقد مع تسعة صفقات بالميركاتو الصيفى هى : حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر للأهلى فى صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع عمرو مرعى مهاجم بيراميدز على سبيل الاعارة لمدة موسم واحد، فيما تم التعاقد مع رباعى حرس الحدود المالى إبراهيما كونيه صانع الألعاب، وحسن مجدى الظهير الأيمن والبرتغالى تونى جوميز ومصطفى جمال فى صفقة انتقال حر بعد هبوط فريقهم لدورى القسم الثانى، بجانب تمديد اعارة ناصر منسى من بيراميدز موسماً آخر، والتعاقد مع إسلام محارب على سبيل الاعارة موسماً من الجونة واستعارة إسلام جمال من الاتحاد السكندرى موسمين.

ورحل عن طلائع الجيش سبعة لاعبين بعد انتهاء إعارتهم مع الفريق وهم كريم طارق وأحمد داوودا ومحمد أشرف روقة وكريم ممدوح وكيفين موهيرى وأبو بكر ديارا، بخلاف عمار حمدى الذى انتهت إعارته وانتقل لصفوف الاتحاد السكندرى على سبيل الاعارة موسمين، فيما تم توجيه الشكر للثلاثى اسلام سرى ومحمد جمال بيبو ومحمود سامي، وانتقل عاصم صلاح وأبو المجد بوشا لفريق البنك الاهلى.

وكان الأهلى قد أعار مارسيلو للصفاقسى التونسى فى يناير الماضى، وشارك فى ثلاث مباريات قبل أن يفسخ تعاقده مع النادى التونسى ويعود للقاهرة بسبب جائحة كورونا فيما خاض عمرو مرعى هذا الموسم 25 مباراة مع المقاصة الذى لعب له معاراً من بيراميدز ونجح فى تسجيل 7 أهداف وتنقل مرعي، بين عدة أندية خلال مسيرته الكروية، على رأسها وادى دجلة والداخلية وإنبى والنجم الساحلى التونسى وبيراميدز.