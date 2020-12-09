شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ يتواصل مع سفير مصر بالنيجر قبل مواجهة "سونيديب" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواصل سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، هاتفيًّا مع نبيل مكي، سفير مصر في النيجر، من أجل التنسيق معه استعدادًا لرحلة الفريق خلال الأيام المقبلة، لمواجهة سونيديب بطل النيجر، في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا ، وقال عبد الحفيظ إن الاتصال الهاتفي تطرق إلى الحديث عن كل الأمور التنسيقية الخاصة بالرحلة.

ويواجه الأهلي بطل النيجر أحد يومي 22-23 ديسمبر الجاري، حيث ينتظر النادي وصول خطاب رسمي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، يؤكد فيه على الموعد المحدد للمباراة.

من ناحية أخرى ، استعاد فريق الأهلي جميع لاعبيه المُصابين بفيروس كورونا قبل انطلاق بطولة الدوري للموسم الجديد والذي يستهله المارد الأحمر الأحد المقبل بمواجهة المقاصة في الجولة الأولى لبطولة الدوري، وكان آخر المُتعافين من فيروس كورونا هو أحمد رمضان بيكهام المُنضم للفريق الصيف الجاري قادماً من وادي دجلة وبعد الانتقال للأهلى بـ24 ساعة أُصيب اللاعب بكورنا ليغيب عن تدريبات الفريق الماضية قبل أن يُعلن أمس تعافيه من الفيروس وجاهزيته للمشاركة في التدريبات والمباريات.

كما تعافى الثلاثي وليد سليمان، وأليو ديانج، وأحمد ياسر ريان، من فيروس كورونا الذي ضربهم مؤخراً وحرمهم من تدريبات ومباريات الفريق الماضية ، وشارك الثلاثى فى المران الجماعى الذى أقيم عصر أمس الثلاثاء على ملعب التتش وجاءت مشاركة الثلاثى بعد تعافيهم من الإصابة بفيروس كورونا، وخضوعهم لبرنامج علاجى وفقا للبروتوكول الطبى الخاص بوزارة الصحة.

ومن قبلهم تعافى أكثر من لاعب بالأهلي كان قد اُصيب بكورونا يأتي في مقدمتهم محمود عبد المنعم "كهربا" ، ويأمل الجهاز الفني في عدم إصابة أحد لاعبي الفريق بفيروس كورونا قبل انطلاق الدوري حتى يستفيد الفريق من جميع نجومه بعدما تمكن المارد الأحمر أخيراً من هزيمة كورونا وعدم تواجد أي لاعب في قائمة الفريق حالياً علماً بأن الفريق سيُجرى مسحة جديدة قبل إنطلاق الدوري...

وواصل الأهلى تدريباته اليوم الأربعاء، استعدادًا لانطلاق بطولة الدورى العام التى يستهلها الأحمر يوم الأحد المقبل بمواجهة المقاصة بعد التتويج ببطولة كأس مصر السبت الماضى على حساب طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية، وكذلك مواجهة نهضة فريق بركان المغربى المقرر اقامتها يوم 18 ديسمبر الجارى حسب التقارير الصادرة مؤخرًا والتى تأتى لتحديد الفائز بلقب السوبر الأفريقى عقب حسم الأهلى لبطولة دورى أبطال أفريقيا، وفوز نهضة بركان بلقب الكونفدرالية الأفريقية.