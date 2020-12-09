شكرا لقرائتكم بيراميدز يخضع لاختبار "رابيد تيست" للكشف المبكر عن كورونا غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف هاني سعيد المدير الرياضي لفريق نادي بيراميدز عن أن فريق الكرة سيخضع لاختبار "رابيد تيست" للكشف المبكر عن فيروس كورونا، غدا الخميس، استعدادا لخوض أول مباراة في الدوري أمام نادي الاتحاد السكندري.

ويحل الاتحاد السكندري ضيفا على نادي بيراميدز في الخامسة من مساء السبت المقبل على استاد الدفاع الجوي، في الجولة الأولى من مباريات الدوري الممتاز.

شدد المدير الرياضي على أن لاعبي بيراميدز سيخضعون لاختبار "رابيد تيست" استعدادا لأول مباراة في الواحدة ظهر غد الخميس بملعب النادي، طبقا للبرتوكول الطبي الذي وضعه اتحاد الكرة للأندية المشاركة بالدوري.

وفى وقت سابق ، عبر هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن رضاه التام بقرار لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن إيقاف نجم الفريق إبراهيم حسن لمدة عامين مع إيقاف التنفيذ بعد وجود مادة منشطة في تحليله خلال…