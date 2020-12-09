شكرا لقرائتكم تدريبات تأهيلية لـ"روقا" بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة وباتشيكو يطمئن على حالته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدى محمد أشرف "روقا" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حصة تأهيلية بملعب عبداللطيف أبورجيلة، ضمن البرنامج العلاجي والتجهيزي الموضوع للاعب للتعافي والعودة للمشاركة في التدريبات، وأدى اللاعب تدريبات بالركض حول الملعب، كذلك بعض الأمور التأهيلية والبدنية الأخرى، وذلك تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة محمد أسامة.

وحرص باتشيكو المدير الفني للفريق على الحديث مع روقا بشكل سريع في وجود محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، للاطمئنان على حالة اللاعب والأمور الخاصة بتأهيله تمهيدا للعودة للتدريبات .

ومن جانبه طمأن اللاعب مدربه على سير البرنامج بشكل طيب، كذلك أكد الطبيب أن روقا يؤدي البرنامج الموضوع له بشكل ممتاز، وأن عودته باتت قريبة للانخراط مع زملائه بالتدريبات.

كما حرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق على الحديث مع اللاعبين قبل انطلاق المران اليوم بملعب عبداللطيف أبو رجيلة، وذلك في حضور عبدالحليم علي مدير الكرة.

وجاءت الجلسة تحفيزية، حيث تم خلالها إيصال رسائل تحفيز وثقة من جانب باتشيكو للجميع مؤكدا لهم ثقته فيهم كمجموعة قادرة على الفوز وتحقيق المطلوب منهم.

كما تحدث مدير الكرة عبدالحليم علي ، مع اللاعبين في اطار الدعم والمساندة ومؤكدة علي توفير كافة سبل الدعم وتوفير كل المناخ ، لتحقيق الأهداف و الطموحات الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى تدرس إدارة الكرة بنادى الزمالك برئاسة أشرف قاسم تعديل عقد احمد فتوح الظهير الايسر للفريق والذي عاد مؤخرا من الإعارة لفريق سموحة، حيث يحصل أحمد فتوح علي قيمة مالية أقل من زملاءه في الزمالك، مما دفع إدارة الكرة لدراسة تعديل القيمة المالية لعقده لدعمه نفسيا في مشواره الجديد مع الفريق.

ومن المقرر ان يشارك احمد فتوح في مباراة المقاولون المقبلة أساسيا نظرا لغياب عبد الله جمعة لاصابته بفيروس كورونا ومحمد عبد الشافي الذي يؤدي برنامج تأهيلي منذ اصابته بكسر في الترقوة امام الأهلي في السوبر المحلى.