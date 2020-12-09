شكرا لقرائتكم خبر عن تحدي سبينس دبي للدراجات الهوائية ينطلق 26 مارس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن المنظمون عن البرنامج الزمني لتحدي سبينس دبي للدراجات الهوائية، بحيث يقام سباق الكبار لمسافة 92 كيلومتراً، يوم 26 مارس المقبل، بينما يقام سباق الصغار ضمن الفعالية المفضّلة للهواة بالمنطقة في اليوم السابق 25 مارس.

ويعني تأكيد تاريخ الفعاليات أن بوسع محبي الدراجات بالمنطقة البدء بالتخطيط مسبقاً لليوم المرتقب، ولمساعدة المشاركين في الاستعداد والوصول إلى اللياقة المثلى، حيث تقام حالياً سلسلة من الجولات التحضيرية في مسار القدرة للدراجات الهوائية.

حققت الجولة التحضيرية الأولى نجاحاً هائلاً بمشاركة حوالي 400 شخص قادوا دراجاتهم الهوائية لمسافة 37 كيلومتراً في مسار القدرة المتعرج في صحراء دبي الساحرة.

ويتاح الآن التسجيل في ثلاث جولات تحضيرية أخرى إلى جانب التسجيل للمشاركة في الفعاليات الرئيسية في مارس. وقد تأكد موعد الجولة التحضيرية التالية يوم الجمعة 18 ديسمبر 2020، ويمكن للراغبين في المشاركة التسجيل على الرابط www.cyclingchallenge.ae.

في تعليقه على الأمر قال ستيوارت هويسون، مدير السباق: «يسعدنا تأكيد تواريخ سباقات تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية، ومن الرائع أن نرى مجتمع الدراجين بالمنطقة يستعدّ للمشاركة باهتمام وحماس». يشار إلى أن تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية، والذي يقام بالشراكة مع سبينس، يعد واحداً من أبرز السباقات المرموقة بالشرق الأوسط، ويستقطب آلاف الدراجين من مختلف أنحاء العالم، واحتفلت الفعالية بالذكرى العاشرة لانطلاقها عام 2019 بمشاركة 1,500 درّاج في ثلاث جولات تحضيرية، و2,500 مشارك تنافسوا في السباق النهائي.

وحرصت الجهة المنظمة على تطبيق تدابير احترازية إضافية خلال الجولات التحضيرية، كما ستطبق تلك التدابير في الفعالية الرئيسية لضمان سلامة الجمهور وإقامة السباق في بيئة آمنة من كوفيد-19.