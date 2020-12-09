"كل شيء وارد".. عبدالحفيظ يتحدث عن احتمالية ضم سيرينو للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تحدث سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن ضم جاستون سيرينو لاعب صنداونز الجنوب أفريقي إلى صفوف الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مضيفًا أن مشاركته الأفريقية قد تعرقل إتمام الصفقة.

وارتبط الأهلي بضم اللاعب الأوروجوياني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن الأمور المالية عرقلت إتمام الصفقة.

وخلال تصريحات لبرنامج "ملعب الصقر"، قال عبد الحفيظ: "كل شئ وارد في المفاوضات، لكن حاليًا تم إغلاق باب القيد، لن نتعجل في الأمر، تركنا مكانين في القائمة المحلية، وهناك 5 لاعبين استبدال، يجب أن نتريث في الاختيار".

وأضاف: "قرار رحيل اللاعب هو حق أصيل لنادي صن داونز الجنوب إفريقي، سيرينو إضافة قوية لأي نادي، والتدعيم سيكون هام في يناير لأن الموسم سيكون طويلا، وارتباطات الفريق كثيرة في الدوري وبطولة إفريقيا".

وأتم: "إذا شارك سيرينو مع صندوانز في بطولة دوري الأبطال، سيخرج من حسابات الأهلي، لأنه سيكون من الصعب التعاقد مع لاعب لن يتم الاستعانة به في البطولة القارية".