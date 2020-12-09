أول رد فعل من حكم مباراة باريس سان جيرمان و باشاك شهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

علق الروماني سيباستيان كولتيسكو الحكم الرابع في مباراة باريس سان جيرمان وإسطنبول باشاك شهير، على واقعة العنصرية ضد بييرو يبو أحد أعضاء الجهاز الفني للفريق التركي.

وحل باشاك شهير ضيفًا على باريس سان جيرمان في مباراة الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، وانطلقت المباراة في موعدها (العاشرة مساء الثلاثاء 8 ديسمبر 2020)، لكن سرعان ما توقفت المباراة بسبب خلاف حدث بين يبو والحكم الروماني بعدما قام الأخير بتوجيه إساءات عنصرية. (طالع التفاصيل الكاملة للواقعة)

من جانبها، ذكرت صحيفة "آس" نقلًا عن الصحيفة الرومانية "prosport"، أن كولتيسكو تحدث إلى أحد أقاربه عقب الواقعة وسرد له تفاصيل الأزمة.

وقالت الشبكة إن استخدام كولتيسكو لمصطلح "الأسود" لم يكن بطريقة هجومية، مضيفة أن مصطلح "أسود" في اللغة الرومانية ليس مسيئًا في حد ذاته.

كما زعمت الشبكة وفقًا لمصادرها أن الحكم الروماني أكد أنه يحاول تجاوز الأمر، ولن يقرأ أية تعليقات صحفية خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا أن الجميع يعلم أنه ليس عنصريًا.

وأشارت "آس" إلى أن إذاعة " europe1.fr" تواصلت مع أوفيديو هاتيجان حكم الساحة، الذي أكد أن زميله كولتيسكو محطم ورفض الإدلاء بأية تعيلقات أخرى.

وقال هاتيجان: "لا يمكننا الإدلاء بأي بيان، يجب أن نتحدث أولاً إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، من الواضح أننا محطمون لكن رجاءا احترموا صمتنا وافهموا الوضع".

وأثار الحادث ردود فعل غاضبة من قبل الجماهير ، كما تلقى الفريق التركي دعما من لاعبي باريس سان جيرمان، من بينهم نيمار وكيليان مبابي.