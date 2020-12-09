مصدر يرد عبر الخليج 365.. هل يتعاقد الأهلي مع محمد بسام؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ريهام حمدي:

أكد مصدر في النادي الأهلي، أنه لا نية للتعاقد مع حراس مرمى خلال الفترة المقبلة والاكتفاء بالعناصر المتواجدة في صفوف الفريق حاليًا.

وأشار المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن ما يتردد عن وجود رغبة في التعاقد مع محمد بسام حارس طلائع الجيش لا أساس له من الصحة.

وكانت تقارير إعلامية مصرية قد أشارت في وقت سابق إلى أن ميشيل يانكون مدرب حراس الأهلي طلب التعاقد مع بسام في الفترة المقبلة للانتقالات.

وعلق المصدر قائلًا: "محمد بسام حارس مميز لكن الأهلي لم يفكر في ضم حراس مرمى نهائيًا".

واختتم: "لا نية لضم حراس مرمى وسنكتفي بالمتواجدين مع الفريق حاليًا، هذا بغض النظر عن أن بسام حارس متميز".

الجدير بالذكر أن الثلاثي محمد الشناوي، علي لطفي ومصطفى شوبير يتواجد بصفة دائمة في قائمة النادي الأهلي خلال المباريات الأخيرة.