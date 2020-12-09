الامارات | جزر شمال ماريانا.. العضو الـ47 في الاتحاد الاسيوي لكرة القدم

شكرا لقرائتكم خبر عن جزر شمال ماريانا.. العضو الـ47 في الاتحاد الاسيوي لكرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبح اتحاد جزر شمال ماريانا لكرة القدم العضو الكامل رقم 47 في الاتحاد الاسيوي، بحسب ما أعلن الاخير اليوم بعد جمعيته العمومية المنعقدة عبر تقنية فيديو الاتصال. وكان اتحاد جزر شمال ماريانا يحمل صفة اتحاد مراقب منذ يوليو 2009.

وهنأ رئيس الاتحاد الاسيوي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة اتحاد جزر شمال ماريانا، قائلا "أنا واثق بأن اللعبة ستواصل التطور بقوة في ظل رئاسة رئيس اتحاد جزر شمال ماريانا جيري تان".

وتقع الجزيرة في المحيط الهادي في الطريق من هاواي إلى الفيليبين، على مساحة 464 كلم مربع وبعدد سكان 53 ألف نسمة. هي متحدة سياسيا مع الولايات المتحدة وتتألف من 15 جزيرة. وينضم الاتحاد الجديد الى اتحاد شرق اسيا الذي يتألف من عشرة اتحادات ابرزها اليابان وكوريا الجنوبية والصين.

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