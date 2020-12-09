الامارات | بالفيديو.. مدرب برشلونة يتهجم على لاعبي اليوفي.. وديبالا يسخر منه

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. مدرب برشلونة يتهجم على لاعبي اليوفي.. وديبالا يسخر منه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مباراة فريق برشلونة، وضيفه الإيطالي يوفنتوس أمس في ختام الدور الأول من دوري أبطال أوروبا، لقطة غريبة اشتبك فيها مدرب برشلونة، الهولندي رونالد كومان بلاعبي الاحتياط في يوفنتوس، وذلك خلال لقطة لمس مدافع برشلونة الفرنسي لينغليت للكرة بيده، ما تسبب في ركلة الجزاء التي سجل منها البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الثالث لليوفي.

وحين كان حكم اللقاء بصدد الإعلان عن ركلة الجزاء بعد متابعة اللقطة في "الفار"، التقطت الكاميرات أصوات عالية للاعبي اليوفي في الدكة مطالبين الحكم بطرد المدافع الفرنسي، بحكم أنه لديه بطاقة صفراء.

ومع تأثير النتيجة والهزيمة، ذكرت صحيفة "الصن" البريطانية أن المدرب كومان لم يتمالك نفسه، وذهب باتجاه دكة اليوفي وتهجم وصرخ في وجه اللاعبين، وطالبون بأن يصمتوا، مستهجنا تأثيرهم على الحكم بصراخهم.

ورد اللاعبون على المدرب بسخرية واضحة من خلال الضحك، وكان بينهم الأرجنتيني ديبالا الذي استمر في الضحك، في الوقت الذي قام فيه أحد المدربين المساعدين بمنع اشتباك كومان مع اللاعبين، وأقنعه بالرجوع إلى مكانه.

يذكر أن برشلونة فقد صدارة مجموعته بعد الخسارة بالثلاثة من اليوفي، وبالتالي بات عليه انتظار مواجهة من العيار الثقيل في الدور الثاني خلال سحب قرعة الدور المقبل.

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