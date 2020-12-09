شكرا لقرائتكم خبر عن «حدوتة مصرية» | حكاية دينا مشرف.. أول محترفة في تنس الطاولة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تشهد مصر في الفترة الأخيرة تطورًا كبيرًا في الألعاب الفردية، بعدما رفع الكثيرون علمها في المحافل الدولية، وشاركوا في دورات الألعاب الأوليمبية، واحترفوا خارج البلاد.

فقد تتطلب صناعة البطل الرياضي تقديم بعض التضحيات والتدريب لعدة سنوات والمشاركة في عشرات المباريات للتعلم وكسب الخبرة للوصول للنجاح.

يستعرض «المصري اليوم» قصة كفاح عمود من أعمدة المنتخب الوطني لتنس الطاولة، دينا مشرف، لاعبة النادي الأهلي سابقًا ونادي لانجشتاد الألماني حاليًا، وهي أول محترفة مصرية في رياضة تنس الطاولة، كما أنها استطاعت التأهل لأولمبياد طوكيو 2021.

ولدت دينا عام 1994، وبدأت ممارسة اللعبة في سن صغير، إذ نشأت في عائلة رياضية تفضل تنس الطاولة فوالدها الدكتور علاء مشرف، نائب رئيس الاتحاد الدولي، واستطاعت دينا تحقيق العديد من الألقاب والمشاركة في عشرات البطولات المحلية والدولية على مدار السنوات الماضية.

بدأت فراشة تنس الطاولة المصرية قصة نجاحها في القلعة الحمراء وسرعان ما انضمت إلى المنتخب الوطني وشاركت في العديد من المباريات على المستوى العربي والإفريقي والدولي، إذ حصلت على ذهبية دورة الألعاب الإفريقية التي أقيمت بالمغرب عام 2019 للمرة الثانية بعد أن فازت بها لأول مرة عام 2015 بالكونغو، وفازت ببطولة نيجيريا المفتوحة لتنس الطاولة عام 2017، وحصلت على ذهبية البطولة العربية في نسختها الـ 27 التي أقيمت بالقاهرة عام 2018، كما أحرزت ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط التي أقيمت بمدينة تاراجونا الإسبانية عام 2018، وكانت هذه الميدالية هي الوحيدة التي حصدتها البعثة المصرية خلال هذه الدورة.

وشاركت صاحبة الـ25 عام في أولمبياد لندن 2012، وريو دي جانيرو 2016، كما استطاعت حجز مقعدا في طوكيو 2021، وكانت دينا قد حصلت على ذهبية إفريقيا 8 مرات مما أهلها للمشاركة في بطولة العالم 8 مرات، أخرهم شهر أكتوبر الماضي بمدينة ويهاي الصينية.

وتحتل البطلة المصرية المركز الـ 32 في التصنيف العالمي لسيدات تنس الطاولة، وهي أول لاعبة مصرية تدخل ضمن قائمة أفضل 50 لاعبة على العالم، كما أنها من أوائل اللاعبات المصريات اللاتي احترفن تنس الطاولة، إذ بدأت دينا مسيرة الاحتراف بتركيا حتى وصلت إلى نادي لانجشتاد الألماني حاليًا.

وقالت دينا لـ «المصري اليوم»: «أحببت تجربة الاحتراف لأنها مكنتني من التعرف على طرق أفضل اللاعبين حول العالم وزادت من ثقتي بنفسي وأكسبتني أسلوبًا مميزًا في اللعب».

وعن الاستعداد لطوكيو 2021، قالت: «الاستعداد بالنسبة لي بدأ منذ اللحظة التي تم تأهيلي فيها للأولمبياد، وأرى أن المنتخب المصري قادر على المنافسة بقوة».

وأضافت :«فترة كورونا كانت تحدي لكل الناس خاصة الرياضيين، وحاولت الحفاظ على لياقتي البدنية من خلال التدريب يوميًا في المنزل».

وعن أحلامها قالت: «أتمنى تحسين تصنيفي العالمي والدخول ضمن قائمة أفضل 20 لاعبة، وكذلك الحصول على ميدالية أوليمبية في طوكيو والتتويج بكأس العالم».

وكانت مشرف قد تأهلت لأولمبياد طوكيو 2021 في منافسات الفردي، ومنافسات الزوجي المختلط مع عمر عصر، بطل المنتخب الوطني.