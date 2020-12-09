شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة «موسيماني» مع العائدين من إصابة كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سيطرت حالة من الارتياح على أجواء الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، بعد تماثل جميع لاعبيه للشفاء من كورونا، حيث أعلن النادى شفاء أحمد رمضان بيكهام، المُنضم إلى الفريق، قادماً من وادي دجلة، كما تعافى الثلاثي وليد سليمان وأليو ديانج وأحمد ياسر ريان.
وشارك الثلاثى في المران الجماعى، الذي أُقيم أمس الثلاثاء، ويخضع اللاعبون حاليًا لبرنامج تأهيلى مكثف لتجهيزهم للمشاركة في مباراة مصر المقاصة، التي ستُقام الأحد المقبل، في مستهل مشوار بطل الدورى للموسم الجديد.
وحرص بيتسو موسيمانى، المدير الفنى، على عقد جلسة خاصة مع العائدين من الإصابة لتحفيزهم على الاجتهاد وبذل قصارى جهدهم خلال التدريبات ليكونوا جاهزين تمامًا للمشاركة في المباريات.
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