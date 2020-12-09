شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طموح نجمات سلة الأهلى قبل الموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت فريدة عسقلاني، لاعبة الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي، إن الفريق يستعد بكل قوة للظهور بشكل جيد في مباريات الموسم الجديد، ويسعى للفوز بكل الألقاب .

وأكدت أن الفوز بكل الألقاب التي يشارك فيها الفريق هذا الموسم، هو طموح جميع اللاعبات اللاتي يتدربن بقوة في ضوء البرنامج البدني والفني الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة الكابتن حمدي الصافي .

ووعدت «فريدة» جماهير الأهلي أن يبذل الفريق أقصى ما لديه في الموسم الجديد؛ للمحافظة على بطولتي الدوري وكأس مصر، وأعربت عن أملها في عودة الجماهير إلى الملاعب مجددا.

واختتمت تصريحاتها بتوجيه التهنئة للفريق الأول لكرة القدم بعد تتويجه بالثلاثية «الدوري العام – كأس مصر – دوري أبطال إفريقيا» في موسم أكثر من رائع يمثل دافعا لكافة فرق النادي من أجل حصد كافة الألقاب في الفترة المقبلة. الوضع في مصر

اصابات 118,847

تعافي 103,703

وفيات 6,790

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على طموح نجمات سلة الأهلى قبل الموسم الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.