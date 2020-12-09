شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بيومي لجماهير الاسماعيلي: ادعموا الدراويش واللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ‏وجه خالد بيومي عضو مجلس ادارة نادي الاسماعيلي السابق والمحلل الفني بقنوات ابوظبي الرياضية رسالة إلى عشاق وجماهير الاسماعيلي قبل بداية بطولة الدوري. وكتب بيومي على صفحته الرسمية على توتير :«رسالتي إلى جمهور نادي الاسماعيلي العظيم قبل بداية الموسم.. ادعم ناديك وكل الدعم للاعبي الفريق. لابد ان نقف خلفهم بدون حسابات ومصالح شخصية اتمني من الجميع عدم الاستعجال نحن مقبلون على بطولة عربيه ودوري.. نحتاج لكل كلمة محترمة مفيده لكل لاعبي الفريق والجهاز الفني الوضع في مصر

اصابات 118,847

تعافي 103,703

وفيات 6,790

كانت هذه تفاصيل خبر خالد بيومي لجماهير الاسماعيلي: ادعموا الدراويش واللاعبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.