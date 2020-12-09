شباب الأهلي يستحضر روح أبطال إفريقيا فى بطولة الجمهورية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقى فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ١٩٩٩،اليوم خارج ملعبه مع مضيفه الإنتاج الحربي، في المباراة التي تجمعهما على الملعب الفرعي لاستاد السلام، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى من دوري الجمهورية للشباب.

يدخل شباب الأهلي مباراة اليوم وهو يسعى لتحقيق انتصاره الثاني في البطولة، بعدما نجح في الفوز على غزل المحلة ضمن الجولة الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفي نفس الجولة تلتقي فرق غزل المحلة أمام الجونة، ومصر للمقاصة أمام إنبي، علما أن البطولة تقام بنظام ٣ مجموعات تقام خلال كل منها دوري من دورين، ويصعد أول ثلاث فرق من كل مجموعة للمرحلة النهائية التي يتحدد من خلالها البطل.

ويضم الجهاز الفني لفريق مواليد ٩٩ بالأهلي عمرو أنور مديراً فنياً، وأحمد عبدالظاهر مدرباً عاماً، وأحمد يونس مدرباً مساعداً، وإيهاب خميس مدرباً لحراس المرمى، وأحمد عيد مديراً إدراياً، وأحمد أبوعبلة طبيب الفريق، ومحمد حسن مخطط الأحمال والتأهيل والقياسات، ومحمد السيد إخصائي التدليك. الوضع في مصر

اصابات 118,847

تعافي 103,703

وفيات 6,790

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