ماذا يدور فى عقل نجم سلة الأهلي قبل مواجهة الزمالك

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عمر طارق، لاعب فريق كرة السلة بالنادي الاهلى أن الفريق يستعد بقوة لمواجهة الزمالك في إطار منافسات دوري المرتبط، مشيرا إلى أنه يتطلع للمشاركة في أول ديربي أمام الزمالك عقب انضمامه للأهلي مطلع الموسم الجاري.

وأضاف، أن الفريق يتدرب بقوة، وسيخوض مباراتين وديتين؛ من أجل الاستعداد للمباراة وبلوغ دور نصف النهائي، ومن ثم التتويج باللقب .

وشدد طارق على أن الأهلي حريص على الفوز بالألقاب هذا الموسم، في ظل العناصر المتميزة المتواجدة في صفوف الفريق وتحت قيادة مدير فني صاحب خبرات بحجم الكابتن أشرف توفيق .

واختتم عمرو طارق تصريحاته مؤكدا أن اللاعبين والجهاز الفني سيبذلون أقصى ما لديهم؛ من أجل إسعاد الجماهير بالتتويج بالألقاب والسير على درب الفريق الأول لكرة القدم صاحب انجاز الثلاثية التاريخي.

يذكر أن الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي يستعد، لمواجهة الزمالك يوم 17 ديسمبر الجاري، ضمن مباريات دور الثمانية في بطولة دوري المرتبط. الوضع في مصر

اصابات 118,847

تعافي 103,703

وفيات 6,790

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