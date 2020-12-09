شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سليمان يكشف موقفه من انتخابات الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أنه سيخوض الانتخابات المقبلة للنادي على مقعد الرئيس، وتم تجهيز القائمة التي ستدخل معه إلى المعترك الانتخابي، لكنه لن يكشف أي تفاصيل في الوقت الحالي.

وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: «الزمالك يملك كوادر إدارية وفنية، وهناك لجنة محترمة برئاسة المستشار أحمد البكري، وهي لائحة النادي التي قام بإعداها مرتضى منصور، وتم توزيع الاختصاصات ما بين إدارة الكرة والإدارة التنفيذية، من أجل تسهيل الأمور».

وأضاف: «أحمد سيد زيزو ظهوره في أحد البرامج طمأن جماهير الزمالك على الحالة الخاصة باللاعبين، والفريق ليس في حاجة لدعم بصفقات جديدة، وما كان يحدث في السابق، كان يتم التعاقد مع 14 لاعب دفعة واحدة، والفريق ظهر بشكل جيد بعد تثبيت التشكيل وحالة الاستقرار، يجب المحافظة على القوام الرئيسي، وهو موجود حاليا».

وواصل: «اللجنة استلمت في وقت قصير، وحاولوا البحث عن لاعبين غير مرتبطين بعقود وفاوضوا أحمد الشيخ، لكن المستوى الفني للاعبي الزمالك في الموسم المنقضي كان جيدا، وفاز الفريق ببطولتي السوبر الأفريقي والمحلي».

وتابع: «الزمالك لديه لاعبين مميزين حاليا، والمحاسب طارق حشيش قادر على زيادة الموارد، ولن تكون هناك أزمات، والزمالك نادي كبير والدولة ستدعم النادي في الفترة القادمة، لأن الزمالك كيان كبير وليس نادي شخصي».

وأضاف: «المجلس السابق كان لديه مشكلة في مسألة تجديد اللاعبين، والمستشار تركى آل الشيخ تدخل أكثر من مرة وقام بدعم النادي».

وأكمل: «من لا يستطيع إيجاد موارد للزمالك، فعليه أن يتنحى جانبًا، ويأتي من يستطيع جلب أموال للنادي، وهذا رأيي الشخصي، اتجاهي القادم هو النزول للانتخابات على رئاسة نادي الزمالك وليس للتعيين، وقد حصدت 17 ألف صوت في الانتخابات السابقة وامتلك خبرات إدارية وهناك قائمة ستخوض معي الانتخابات ولن نتحدث عن الانتخابات سوى في العام القادم».

وأتم: «القائمة موجودة، وموارد النادي موجودة والتخطيط لمدة 10 أعوام، ووقت الانتخابات سيتم الحديث في كافة الأمور، أنا من جلبت شركة بريزنتيشن سبورت لرعاية النادي، كان الكل يخاف من التعامل معهم، وأنا من أدخلتهم إلى النادي».