شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يقدم صفقاته الجديدة وفتحي يعد بالمنافسة علي الدرع والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد نادي المقاولون العرب مؤتمرًا صحفيًا اليوم الأربعاء لتقديم الصفقات الجديدة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بحضور المهندس محسن صلاح رئيس النادي والمهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس الإدارة وعماد النحاس المدير الفني.
وقدم ذئاب الجبل صفقاته الجديدة للموسم المقبل قبل مباراة الفريق امام الزمالك في افتتاح الدوري.
وحرص محمد عادل فتحي المشرف على الكرة على مطالبة اللاعبين بالمنافسة على الدوري.
ووضع مجلس الادارة خطط النادي قبل انطلاق الموسم الجديد.
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