شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستهدف التعاقد مع محمد بسام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن البلجيكي ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى الأهلي، طلب التعاقد مع محمد بسام حارس طلائع الجيش في الميركاتو الشتوي القادم.

وأضاف في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر: «الأهلي يفكر في تدعيم مركز حراسة المرمى خلال الفترة المقبلة، وبسام من أفضل حراس الدوري المصري، وظهر بشكل جيد مع نادي طلائع الجيش».

وواصل: «بسام ظهر بشكل جيد في مباريات طلائع الجيش خلال الفترة الماضية، كما أنه أحد أسباب صعود الفريق لنهائى كأس مصر وقدم مستوى جيد في المباريات خلال الموسم المنقضي».