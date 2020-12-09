شكرا لقرائتكم خبر عن لينا الطعيمي أول نائبة لرئيس الاتحاد العربي للكاراتيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الاتحاد العربي للكاراتيه، اليوم الأربعاء، تعيين السعودية لينا محمد الطعيمي، نائبة لرئيس الاتحاد، في دورته الحالية، وهي أول سيدة تشغل هذا المنصب في التاريخ.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد عن بعد، بتقنية الاتصال المرئي، برئاسة الدكتور إبراهيم القناص، وبحضور محمد الدهرواي، نائب الرئيس، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري.

كما حضر الاجتماع راشد عبدالمجيد آل على، النائب الثاني للرئيس، وأعضاء الاتحاد، والمهندس حميد شامس، أمين عام الاتحاد، وحربوك الشحي، المدير المالي.

وقال حميد شامس لـ«وكالة أنباء الإمارات»: «تمت الموافقة على اختيار الدكتورة لينا محمد الطعيمي، لمنصب النائب الثالث لرئيس الاتحاد العربي، تجاوبا مع التعميم الصادر عن الاتحاد الدولي للكاراتيه، بتعيين عنصر نسائي في جميع الاتحادات، المحلية والقارية والإقليمية والدولية المعتمدة».

وأضاف: «كما تمت مناقشة عودة النشاط والبطولات، في مختلف الدول العربية، والاطلاع على بعض التجارب الناجحة في استئناف المسابقات، في مصر والسعودية والعراق وليبيا وفلسطين والإمارات، اعتبارا من يناير/كانون الثاني المقبل».

وتابع: «أوصى الاتحاد العربي بتشجيع كل الاتحادات، على استئناف المسابقات في أقرب وقت ممكن، مع الالتزام بالبروتوكول الطبي المعتمد من قبل الاتحاد الدولي للكاراتيه، والإجراءات الاحترازية الصادرة عن السلطات في كل دولة».

من ناحية أخرى، كرم الاتحاد الدولي للكاراتيه، قرينة حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد بن سلطان القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، تقديرا لجهودها.

وسلم اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، الشهادة الفخرية إلى ندى عسكر النقبي، المديرة العامة لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، نيابة عن الشيخة جواهر، خلال اللقاء الذي عقد في مقر المؤسسة، بحضور وفد من اتحاد الإمارات للكاراتيه.