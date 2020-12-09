شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل استعداداته للموسم الجديد دون راحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعد عام 2020 مثاليا للأهلي، بعد حصد الثلاثية بالتتويج بألقاب الدوري الممتاز ودوري أبطال افريقيا والكأس المحلية، والتأهل لكأس العالم للأندية، لكنه قرر أن تكون فترة الاحتفالات قصيرة، لضيق الوقت قبل انطلاق الموسم الجديد، بعد غد الجمعة.

وطالب المدرب الجنوب افريقي بيتسو موسيماني اللاعبين بالتركيز بدءا من اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة مصر للمقاصة يوم الأحد في الجولة الافتتاحية للدوري الممتاز.

ورفع الأهلي سريعا شعار اللقب 43، لتعزيز هيمنته في المسابقة، إذ سيطر على اللقب في آخر 5 مواسم، بينما جمع غريمه التقليدي الزمالك 12 لقبا طيلة تاريخه في الدوري.

وقال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي «لا نملك رفاهية الوقت لمواصلة الأفراح والاحتفالات، وطالبنا اللاعبين بالتركيز في مباريات الموسم الجديد للدوري».

وأضاف «سنواجه فترة مضغوطة من المباريات الصعبة محليا وأفريقيا ونصب تركيزنا على اللقاء الأول أمام مصر للمقاصة».

وحسم الأهلي لقب الدوري مبكرا في الموسم الماضي في سبتمبر/ أيلول، ثم استعاد لقب دوري أبطال افريقيا بعد غياب 7 سنوات بالفوز على الزمالك في النهائي الشهر الماضي، قبل أن يضيف لقب كأس مصر بتغلبه بركلات الترجيح على طلائع الجيش يوم السبت الماضي.

ودعم الأهلي صفوفه بـ3 صفقات جديدة بعد ضم الجناح طاهر محمد طاهر من المقاولون العرب وقلب الدفاع المغربي بدر بانون من الرجاء البيضاوي والمدافع أحمد رمضان (بيكهام) من وادي دجلة.

كما استعاد الأهلي 5 معارين، على رأسهم محمد شريف ثاني هدافي الدوري في الموسم الماضي مع إنبي برصيد 13 هدفا، والمهاجم أحمد ياسر ريان ولاعب الوسط أكرم توفيق، بجانب ناصر ماهر وصلاح محسن.

وأعلن الأهلي جاهزية جميع لاعبيه لمباراة مصر للمقاصة، بعد تحول نتائج فحوص فيروس كورونا لثنائي خط الوسط وليد سليمان والمالي أليو ديانج بجانب أحمد رمضان (بيكهام) إلى سلبية.