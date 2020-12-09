شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي ينعي مدرب منتخب التانجو السابق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نعى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الراحل أليخاندرو سابيلا، المدير الفني السابق لمنتخب التانجو، والذي وافته المنية، أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 66 عامًا، بسبب مشاكل في القلب.

وكان ميسي قاب قوسين أو أدنى من رفع كأس العالم عام 2014، تحت قيادة سابيلا، قبل الخسارة أمام ألمانيا في النهائي.

وكتب ميسي عبر حسابه على «انستجرام»: «لقد كان من دواعي سروري أن أشاركك الكثير من اللحظات، أليخاندرو كان شخصًا مميزا، بالإضافة إلى كونه محترفًا رائعًا، أضاف لي الكثير في مسيرتي وتعلمت منه الكثير».

وأضاف: «عشنا معًا بعض أفضل ذكرياتي الكروية».

ودخل أليخاندرو سابيلا دخل المستشفى في نوفمبر الماضي، بسبب مشاكل في الشريان التاجي ظل يعاني منها لسنوات، قبل أن يتدهور الوضع أكثر ويؤدي إلى وفاته.

ولحق سابيلا بالأسطورة دييجو أرماندو مارادونا، الذي توفي منذ عدة أيام، عن عمر يناهز 60 عامًا، بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة.