شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يستأنف تدريباته وغياب كوتينيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استأنف برشلونة تدريباته، اليوم الأربعاء، وذلك في اليوم التالي للهزيمة الكبيرة أمام يوفنتوس، بدوري أبطال أوروبا.

وخسر برشلونة أمام يوفنتوس، بثلاثية نظيفة، مساء الثلاثاء، على ملعب كامب نو، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

وفقد برشلونة فرصة التأهل على رأس المجموعة، بعد نجاح يوفنتوس في حسم المركز الأول بنتائج المواجهات المباشرة.

وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن رونالد كومان، المدير الفني للبارسا، قرر التحضير سريعًا لمواجهة ليفانتي، مساء الأحد، على ملعب كامب نو، ضمن مباريات الجولة 13 لليجا.

وأضافت الصحيفة، أن كومان أمر بخضوع المجموعة الأساسية التي شاركت أمام يوفنتوس لجلسة تعافي، بينما أدى البدلاء تدريبات بدنية قوية من أجل تجهيزهم لمباراة ليفانتي.

وأشارت الصحيفة، إلى غياب البرازيلي فيليبي كوتينيو عن التدريبات، بعد الحصول على إذن، بالإضافة إلى جيرارد بيكيه وعثمان ديمبلي وأنسو فاتي وسيرجي روبرتو، بسبب الإصابة.