شكرا لقرائتكم خبر عن دوري الأبطال المجموعة (7): رونالدو يسطع في كامب نو.. ودينامو إلى الـ «يورباليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق يوفنتوس انتصارًا كبيرًا خارج قواعده بنتيجة 3-0 على برشلونة، في ختام مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ليثأر العملاق الإيطالي من خسارته في مباراة الذهاب في إيطاليا (2-0) ويعتلي صدارة ترتيب المجموعة بأفضلية المواجهات المباشرة بين الفريقين، مع إلحاقه ببرشلونة أول خسارة لهم في دوري الأبطال هذا الموسم، الذي أصبح أول فريق في تاريخ مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا يفوز بأول 5 مباريات له في المجموعة ولا يتأهل كمتصدر.

وأصبح يوفنتوس هو أول نادي إيطالي في تاريخ المسابقات الأوروبية يسجل 3 أهداف على ملعب برشلونة، مع تألق البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل هدفين من ركلتي جزاء في المباراة، ليصبح أول لاعب في تاريخ المسابقة يسجل هدفين من ركلتي جزاء ضد برشلونة على ملعب كامب نو.

وشهدت المواجهة رقم 36 بين أسطورتي كرة القدم، ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، تفوق البرتغالي للمرة الـ 11 (ميسي فاز في 16)، مع تسجيل نجم اليوفنتوس هدفين في المباراة، ليصبح سجله التهديفي في المباريات التي واجه فيها ميسي 21 هدفًا (مقابل 22 هدفًا للأرجنتيني).

وكسر رونالدو سجله السلبي في مواجهاته ضد برشلونة مع ليونيل ميسي، فنجح بالأمس في التسجيل للمرة الأولى بعد أن فشل في التسجيل أو صناعة الأهداف في مبارياته الـ 5 السابقة، وهي كانت السلسلة الأطول له بدون تهديف ضد فريق في المسابقة.

ورفع رونالدو سجله التهديفي على ملعب كامب نو إلى 14 هدفًا في أخر 13 مباراة لعبها في مختلف المسابقات ضد العملاق الكتالوني، وهو الرقم التهديفي الأكبر له كلاعب زائر لملعب فريق في مختلف البطولات، مع تسجيل النجم البرتغالي لـ 3 ركلات جزاء من بين هذه الأهداف الـ 14.

وعزز رونالدو من سجله التهديفي خلال مسيرته ضد برشلونة إلى 20 هدفًا (في 34 مباراة)، وهو سجل تهديفي لا يفوقه سوى سجله ضد إشبيلية (27)، أتلتيكو مدريد (25) وخيتافي (23).

واحتفل رونالدو بوصوله إلى الهدف رقم 650 في مسيرته مع الأندية، مع لعبه الأمس لمباراته رقم 860 في مختلف البطولات بقميص 4 أندية مختلفة (سجل 5 مع سبورتينج لشبونة، 118 مع مانشستر يونايتد، 450 مع ريال مدريد و77 مع يوفنتوس).

وفي المباراة الأخرى، حقق دينامو كييف انتصاره الأول بمرحلة المجموعات هذا الموسم مع تغلبه على فيرينتسفاروشي المجري بنتيجة 1-0، ليضمن النادي الأوكراني مشاركته في المسابقات الأوروبية هذا الموسم من خلال مشاركته بالأدوار الإقصائية في مسابقة الدوري الأوروبي.