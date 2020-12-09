شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مدرب الأرجنتين بعد صراع مع المرض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعد صراع مع مرض السرطان توفي أليخاندرو سابيلا المدرب السابق لمنتخب الأرجنتين لكرة القدم، عن 66 عاماً، بحسب ما ذكرت عدة وسائل إعلام محلية.

وتدهورت حالة سابيلا الصحية بعد نقله إلى عيادة في العاصمة بوينس أيرس إثر مشكلات في القلب.

وكان سابيلا، لاعب الوسط الدولي السابق، أحد أبرز رموز نادي أستوديانتيس دي لا بلاتا في الثمانينيات، ثم قاده في 2009 لإحراز لقب كأس ليبرتادوريس من مقعد المدرب.

ووضع حداً لمسيرته التدريبية في 2014 بعد أن قاد بلاده إلى وصافة المونديال أمام المانيا بمشاركة نجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي.

حمل كلاعب ألوان ريفر بلايت، شيفيلد يونايتد وليدز يونايتد الإنجليزيين وختم مسيرته مع ايرابواتو المكسيكي. كما لعب لفترة وجيزة معاراً مع جريميو البرازيلي ودافع عن الوان فيرو الأرجنتيني.