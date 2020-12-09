شكرا لقرائتكم جلسة خاصة بين موسيماني مع جيرالدو في الأهلي قبل إنطلاق الموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي جلسة خاصة مع الإنجولي جيرالدو لاعب الفريق خلال الساعات الماضية أكد له خلالها لأنه يثق في قدراته وامكانياته الفنية ويثق في أنه يمتلك الكثير من القدرات التي يستطيع تقديمها للفريق الفترة المقبلة ،

وطلب موسيماني من جيرالدو فتح صفحة جديدة وعدم الالتفات لما يُثار حوله بشأن عدم ثقة الجهاز الفني أو رحيله في يناير المقبل لأن هذه الأمور غير صحيحة على الأطلاق وهو يثق في قدراته لذا تم قيده في قائمة الموسم الجديد.

وأشار المدير الفني للأهلي في جلسته مع جيرالدو، إلى أن الموسم المقبل مُزدحم بالمباريات المحلية والقارية وعليه أن يُقدم الكثير للفريق وأن يتجاوز ويتنسى أي سلبيات تعرض لها الفترة المقبلة.

وكان جيرالدو قريب من الخروج من الأهلي لأحدى الأندية الخارجية لكن الصفقة فشلت ليستمر اللاعب في القلعة الحمراء.

وعاد الأهلى لاستئناف تدريباته أمس الثلاثاء بعد حصول الفريق على إجازة لمدة 48 ساعة، استعدادًا لانطلاق بطولة الدورى العام التى يستهلها الأحمر يوم الأحد المقبل بمواجهة المقاصة بعد التتويج ببطولة كأس مصر السبت الماضى على حساب طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية، وكذلك مواجهة نهضة فريق بركان المغربى المقرر إقامتها يوم 18 ديسمبر الجارى حسب التقارير الصادرة مؤخرًا والتى تأتى لتحديد الفائز بلقب السوبر الأفريقى عقب حسم الأهلى لبطولة دورى أبطال أفريقيا، وفوز نهضة بركان بلقب الكونفدرالية الأفريقية.