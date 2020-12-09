شكرا لقرائتكم عبد الحفيظ يعلن استبعاد سيرينو من حسابات الأهلي حال قيده أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن اشراك صن دوانز بطل جنوب أفريقيا للاورجوانى سيرينو فى دوري الأبطال الأفريقى يبعده تماماً عن القلعة الحمراء ، وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصـر: "كل شئ في المفاوضات وارد، لكن تم إغلاق باب القيد، ولسنا متعجلين في الأمر، تركنا مكانين في القائمة المحلية، وهناك 5 لاعبين استبدال، يجب أن نتريث في الاختيار، والقرار بالطبع حق أصيل لنادي صن داونز الجنوب إفريقي، فهو لاعب إضافة قوية، والتدعيم سيكون هام في يناير بكل تأكيد، لأن الموسم سيكون طويلا، وارتباطات الفريق كثيرة في الدوري وبطولة إفريقيا".

وأكمل: "لو سيرينو شارك مع صن داونز في بطولة إفريقيا، ستبتعد الصفقة تماما عن الأهلي، من الصعب التعاقد مع لاعب لن يتم الاستعانة به في دوري الأبطال".

وأتم: "اتحاد كرة القدم طرح إمكانية خوض كأس مصر بدون الدوليين، والتخلي عن لاعبي المنتخب الأوليمبي في الأولمبياد، وسيكون الأمر بيد قرار الجهاز الفني ومجلس الإدارة في النهاية، وموسيماني لم نتحدث معه حتى الآن في تلك الأمور".

وعاد الأهلى لاستئناف تدريباته أمس الثلاثاء بعد حصول الفريق على إجازة لمدة 48 ساعة، استعدادًا لانطلاق بطولة الدورى العام التى يستهلها الأحمر يوم الأحد المقبل بمواجهة المقاصة بعد التتويج ببطولة كأس مصر السبت الماضى على حساب طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية، وكذلك مواجهة نهضة فريق بركان المغربى المقرر اقامتها يوم 18 ديسمبر الجارى حسب التقارير الصادرة مؤخرًا والتى تأتى لتحديد الفائز بلقب السوبر الأفريقى عقب حسم الأهلى لبطولة دورى أبطال أفريقيا، وفوز نهضة بركان بلقب الكونفدرالية الأفريقية.