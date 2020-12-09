شكرا لقرائتكم باتشيكو يدفع بأحمد فتوح فى الجبهة اليسرى للزمالك أمام المقاولون بالدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، على الدفع بأحمد فتوح، الظهير الأيسر للأبيض، العائد من الإعارة بنادى سموحة، فى التشكيل الأساسى للفريق فى مباراته المقبلة أمام المقاولون العرب، والمقرر إقامتها مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز، وذلك لقيادة الجبهة اليسرى للفريق، وذلك فى ظل غياب عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للأبيض، بسبب إصابته بفيروس كورونا، حيث سيخضع جمعة لمسحة طبية جديدة اليوم، للتأكد من تحول عينته من إيجابية إلى سلبية من عدمه، بينما يُعانى محمد عبد الشافى، من كسر فى عظمة الترقوة، منذ مباراة الأهلى فى قمة الدور الثانى من مسابقة الدورى الممتاز فى الموسم المنقضى.

وتعرض عبد الله جمعة للإصابة بفيروس كورونا، قبل مباراة الزمالك والأهلى فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، والتى خسرها الأبيض بهدفين مقابل هدف، ليتوج المارد الأحمر باللقب الإفريقى للمرة التاسعة فى تاريخه، فيما تغييب عبد الله جمعة عن صفوف الفريق الأبيض منذ هذه المباراة، حيث استمرت نتيجة المسحة الطبية التى خضع لها إيجابية، فى حين تعافى الثنائى محمود حمدى الونش، ويوسف أوباما، من الإصابة من فيروس كورونا، وتحول عيناتهما إلى سلبية، لينتظما مع الأبيض فى التدريبات الجماعية قبل مواجهة المقاولون العرب فى انطلاق منافسات الدورى الممتاز فى نسخته المقبلة.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز على نظيره المقاولون العرب، فى انطلاقة مسابقة الدورى الممتاز، خاصة أن الفريق الأبيض سيكون مقبل على مباريات هامة فى أول 5 مباريات بالمسابقة المحلية، حيث ستكون البداية مع مباراة الذئاب، ثم مباراته أمام بيراميدز فى الجولة الثانية من المسابقة المحلية، ويليها مباراة سموحة فى الجولة الثالثة، ثم مباراة القمة أمام الأهلى فى الدور الأول والتى ستجمع بينهما فى الجولة الرابعة من مسابقة الدورى الممتاز، وأخيرًا يلتقى الأبيض نظيره إنبى فى خامس مباريات المسابقة المحلية هذا الموسم، أما المقاولون العرب، فسيخوض المباراة بمعناويات مرتفعة، خاصة بعدما نجح فى عبور الدور التمهيدى لبطولة الكونفدرالية الأفريقية التى يشارك فى نسختها الجارية، بعدما فاز على فريق أرتا سولار، بطل جيبوتى، بتسعة أهداف مقابل هدف، فى إياب دور الـ64 من البطولة الإفريقية ليتأهل بمجموع مباراتى الذهاب والعودة بنتيجة 10/0، لمواجهة نظيره النجم الساحلى فى دور الـ32 من البطولة.