لماذا هدد موسيماني لاعب الأهلي بالقتل؟

كشف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حسين الشحات، عن تهديد المدير الفني للفريق، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، له بالقتل.

وقال الشحات، خلال حواره مع برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة "أون تايم سبورت" مساء أمس الثلاثاء، إن موسيماني هدده بالقتل "لو كان أهدر هدفه في إياب نصف نهائي إفريقيا ضد الوداد المغربي."

وأضاف الشحات: "موسيماني قال لي الهدف رائع لكن لو كنت أهدرته لقتلتك".

وأكد لاعب الأهلي أن موسيماني طالب اللاعبين بالفوز بكأس العالم للأندية التي سيشارك فيها الأهلي فبراير 2021.

وأشار إلى أن موسيماني قال في أول جلسة مع لاعبي الفريق: "أنا هنا للفوز بدوري أبطال إفريقيا".

وخلال اللقاء، كشف لاعب الأهلي عن بعض من تفاصيل حياته الشخصية، حيث قال: "فقدت والدي وأنا عندي 6 شهور وزوج والدتي عاملني كأي وكان صاحب فضل كبير في بدايتي كلاعب وخدني أتدرب معاه في نادى مدينة نصر، وكنت أحلم منذ الصغر باللعب للأهلى والاحتراف وحققت الحلمين".

وأضاف: "كنت اعمل في محطة وقود وأنا عندى 15 سنة وكنت أنام على الأرض وأمسح الزجاج ، ورحت اختبارات الأهلى وكنت بأنجح فيها ومش بروح آخر اختبار لأنى مسجل في نادى النيل".