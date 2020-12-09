نعلم سعره وننتظر".. يوفنتوس يلمح لإمكانية ضم بوجبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

ألمح فابيو باراتشي رئيس نادي يوفنتوس، إلى اتخاذ خطوة نحو التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكان مينو رايولا، وكيل أعمال بوجبا، قد أكد في تصريحات سابقة أن علاقة اللاعب الفرنسي مع ناديه الإنجليزي قد انتهت، ليفتح الباب أمامه للرحيل عن ملعب أولد ترافورد خلال الفترة المقبلة.

وارتبط البالغ من العمر 27 عامًا بالانتقال إلى أكثر من نادٍ، أبرزهم يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد الإسباني.

وخلال تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال باراتشي: "عودة بوجبا إلى يوفنتوس؟ نحن نحب بول، إنه لاعب رائع لكنه يلعب لمانشستر يونايتد الآن".

وأضاف: "لن يرحل بشكل مجاني، عليك أن تدفع لتحصل على خدماته".

وتابع: "نحن نعلم جيدًا قيمة بوجبا، ونعلم سعره أيضًا، لذلك سنرى ما سيحدث".

وفشل بوجبا في الارتقاء إلى مستوى التوقعات منذ عودته إلى أولد ترافورد في صفقة كلفت خزينة يونايتد ما يقرب من 89 مليون جنيه إسترليني عام 2016، وتعرض للكثير من الانتقادات بسبب أدائه غير المتسق مع الفريق.