التفاصيل الكاملة لواقعة العنصرية في مباراة باريس وباشاك شهير بالأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

في واقعة ليست الأولى في ملاعب أوروبا، شهدت مباراة باريس سان جيرمان واسطنبول باشاك شهير أحداث مؤسفة بعد اتهام الحكم الرابع بتوجيه عبارات عنصرية للمدرب المساعد للفريق التركي.

حل باشاك شهير ضيفًا على باريس سان جيرمان في مباراة الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، وانطلقت المباراة في موعدها (العاشرة مساء الثلاثاء 8 ديسمبر 2020)، لكن سرعان ما توقفت المباراة بسبب خلاف حدث بين بييرو يبو أحد أعضاء الجهاز الفني للفريق التركي والروماني سباستيان كولتشيسكو "الحكم الرابع"، بعدما قام الأخير بتوجيه إساءات عنصرية ليبو.

ماذا حدث؟

بعد مرور 13 دقيقة من عمر المباراة، توقف اللقاء، بعدما أشهر أوفيديو هاتيجان حكم المباراة، البطاقة الحمراء في وجه بييرو ويبو أحد أعضاء الجهاز الفني بالفريق التركي، لاحتجاجه على أحد قرارات الحكم، وبينما يستدعيه الحكم ليشهر في وجه البطاقة الحمراء، صدر من جانب الحكم الرابع عبارة عنصرية.

قالت وكالة "رويترز" إن الواقعة جاءت كالآتي: "يقول كولتيسكو: الأسود هناك.. إنه غير ممكن، اذهب وتعرف عليه.. ذلك الرجل الأسود".

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لديمبا با لاعب باشاك شهير وهو يتحدث إلى الحكم الرابع، وبحسب ما ذكرته وكالة رويترز فإن ديمبا با قال الحكم الرابع باللغة الإنجليزية: "عندما تذكر شابًا أبيض ، فأنت لا تقول أبدًا هذا الرجل الأبيض، أنت فقط تقول هذا الرجل ، فلماذا عندما تذكر رجلاً أسود تقول هذا الرجل الأسود؟".

تضامن لاعبو باريس

تضامن لاعبو باريس سان جيرمان مع منافسيهم، ورفضوا استكمال المباراة، لينهي الحكم أحداث اللقاء بعد محاولات لاستبدال الحكم الرابع إلا أن لاعبو الفريق الضيف رفضوا الأمر.

كما نشر لاعبو باريس والفرق الأخرى رسائل تضامن عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

بيان يويفا

على الفور، أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بيانًا رسميًا، يؤكد خلاله فتح تحقيق شامل في الواقعة، بجانب استئناف ما تبقى من المباراة مساء اليوم الأربعاء بطاقم حكام آخرين.

بيان باشاك شهير

ونشر باشاك شهير، بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، جاء فيه: "اتخذ لاعبونا قرارًا بعدم استئناف المباراة بعد أن تعرض مساعد مدربنا بيير ويبو لسلوك عنصري من قبل الحكم الرابع". كما نشر الحساب نفسه رسالة "لا للعنصرية".

بيان رسمي من باريس

كما أصدر باريس سان جيرمان بيانًا رسميًا، عبر تويتر، وجاء في النص: "بعد أن منح حكم المباراة البطاقة الحمراء لأحد أعضاء فريق الخصم (باشاك شهير)، استمرت المناقشات بين اللاعبين وموظفي الفريقين مع الحكم، وقرر لاعبو باشاك شهير العودة إلى غرفة خلع الملابس، وتضامن معهم لاعبونا".