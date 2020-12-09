إبراهيم حسن عن إيقافه من كاف: تناولت دواء "برد" بدون مراجعة الطبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد إبراهيم حسن لاعب نادي بيراميدز، أن القرار الصادر من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بإيقافه جاء بسبب حصوله على "دواء للبرد".

وأشار حسن في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أن الدواء الذي حصل عليه كان يحتوي على مادة منشطة، لكنه لم يراجع الطبيب قبل تناوله.

وقال إبراهيم حسن: "تعرضت لنزلة برد قبل مواجهة حوريا كوناكري في الدور قبل النهائي للكونفدرالية، وتناولت دواء بدون مراجعة الطبيب".

وأكمل: "الدواء كان يحتوي على مادة منشطة، ولكن مسؤولي بيراميدز لم يقصروا معي، وأخوض تدريباتي بشكل يومي مع الفريق".

واختتم: "أسعى للحصول على أول لقب مع بيراميدز في هذا الموسم، وأتمنى أن تكون الكونفدرالية من نصيبنا لأن الفريق يمتلك كل المقومات المطلوبة لتحقيق ذلك".

الجدير بالذكر أن كاف أعلن إيقاف إبراهيم حسن لمدة عامين، يسري القرار على شهرين منهم فقط، وإيقاف تنفيذ الإيقاف في 22 شهرًا ما لم تتكرر الواقعة.