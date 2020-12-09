​المشرف على الكرة بالمقاولون : النحاس حقق حلماً مع الفريق غائب منذ 15 عام

وجه محمد عادل فتحي المشرف على فريق الكرة بنادي المقاولون العرب، الشكر لمهندس محسن صلاح رئيس النادي على مساعدته ودعمه الدائم لهم.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لتقديم الصفقات الجديدة:" أتوجه للمهندس محسن صلاح، بالشكر لما يقدمه من دعم كامل لفريق كرةالقدم، كل طلباتنا وفرها لنا وساعدنا للوصول لأفريقيا بعد غياب طويل".
وواصل:" النحاس نجح يحقق حلم غاب ١٥ عامًا والعودة إلى أفريقيا، و الجهاز المعاون معه، كلهم لهم دور كبير ، في تحقيقذلك الأمر".
وتابع:" امالنا كبيرة ، نحن كنا نهدف لتحقيق المربع الذهبي، وحدث بالفعل، والأن نرغب في الاستمرار في تواجدنا داخل المربع الذهبي، ونذهب بعيدًا بأفريقيا، وأمامنا مباراة هامة أمام النجم الساحلي، وإن شاء الله نقدم موسم جيد في الموسم الجديد، دعمنا الفريق بلاعبين محترمين ومن تونس وإن شاء الله نحقق نتائج طيبة".
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