رئيس المقاولون : حققنا حلمنا بالعودة إلى البطولات الإفريقية

قال محسن صلاح رئيس المقاولون العرب ، بأن الموسم الماضي كان مرهق وطويل وقدرنا الحمدلله ان نحقق حلمنا وهو العودة الى البطولات الافريقية.
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وأضاف محسن صلاح خلال المؤتمر الصحفي لتقديم الصفقات الجديدة، المقام بمقر النادي:" بعد حسم المركز الرابع، الموسم الجي سيكون الاصعب على الاطلاق لان كل الفرق دعمت صفوفها بقوة والموسم المقبل سيكون من اقوى المواسم،قدرنا نوصل لتوليفة معينة لتدعيمنافي الموسم القادم، ذلك بالتنسيق مع الاب الروحي للنادي محمد عادل و المدرب عماد النحاس".
وواصل:"المقاولون منظومة محترمة، من أكتر الاندية فيها احترام لكل العاملين فيها ، ونعمل على قدم وساق ، انا سعيد لأولادي الجدد الذين انضموا للنادي، ونقدر في الموسم الجديد تقديم موسم جيد".
ويعقد نادي المقاولون العرب مؤتمرا صحفيا لتقديم الصفقات الجديدة للفريق الأول لكرة القدم بالناديبحضور المهندس محسن صلاح رئيس النادي.
ويحضر المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس الإدارة وعماد النحاس المدير الفني لتقديم الصفقات الجديدة والحديث عن خطط النادي قبل انطلاق الموسم الجديد.
أبرم المقاولون العرب، 10 صفقات هم، التونسي وسام النغموشي الذي انتهى عقده مع الترجي، وأحمد داوودا لاعب الزمالك وطلائع الجيش السابق، والتونسي هيثم الجويني، وأحمد عبد العزيز لاعب نادي إنبي، وأحمد شكري لاعب إنبي السابق، بالإضافة لخالد الحسيني مدافع سيراميكا كليوباترا، وأحمد مجدي لاعب الجونة السابق، و كابوريا لاعب الزمالك، وباسم علي لاعب الأهلي السابق، وحمدي زكي لاعب الإسماعيلي.
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