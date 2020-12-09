اليوم.. منتخب الشباب في ضيافة سفير مصر بتونس على مأدبة العشاء

وجه إيهاب فهمي، سفير مصر في تونس، اليوم الأربعاء، دعوة عشاء لبعثة منتخب الشباب، بقيادة ربيع ياسين. واستقبل فهمي بعثة شباب الفراعنة بحفاوة كبيرة، فور وصولها إلى تونس، أمس الثلاثاء، لخوض فعاليات بطولة شمال إفريقيا، المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا.
وخاض المنتخب مرانه الأول، في تونس أمس الثلاثاء، حيث رفض ربيعياسين، منح اللاعبين راحة رغبة منه في تجهيز شباب الفراعنة جيدا لخوض لتقديم أداء مميز في البطولة.
وتحتضن تونس فعاليات بطولة شمال إفريقيا خلال الفترة من 15 إلي 28 ديسمبر 2020، وأسفرت قرعة البطولة عن مواجهة منتخبنا الوطني لنظيره الليبي، يوم 15ديسمبر الجاري، على ملعب "المنزة"، في تمام الساعة 2 عصرًا، بافتتاحية مشوار الفراعنة بالبطولة، على أن يواجه نظيره التونسي يوم 18 من الشهر ذاته، على ملعب "رادس".
ويلاقي منتخبنا نظيره الجزائري يوم 24 ديسمبر الجاري على ملعب "المنزة"، ويختتم شباب الفراعنة، مواجهاتهم في البطولة بملاقاة المنتخب المغربي، يوم 27 ديسمبر الجاري، على ملعب "المنزة"، على أن تقام جميع مباريات منتخبنا في تمام الساعة 2 عصرًا بتوقيت القاهرة.
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