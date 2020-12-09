كريستيانو رونالدو : لا تجمعني علاقة تنافسية مع ميسي

تحدث البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي ، عن علاقته بالأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، بعد اللقاء الذي جمع بالأمس بينهما خلال مواجهة برشلونة ويوفنتوس في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا .

ونقلت الصحافة الإسبانية اليوم الأربعاء تصريحات منسوبة لرونالدو أكد

فيها أن علاقته مع ميسي ليست تنافسية كما يتصورها الكثيرون ، لكنها علاقة قائمة على الود ، مشيراً إلى سعيهما معاً إلى تقديم الأفضل مع منتخبات بلادهم .وأضاف ، إذا سألنا ميسي عن علاقته بي سيقول نفس الأمر أيضاً ، أننا تواجدنا معاً في أكثر من مناسبة تكريمية على مدار أعوام كثيرة سابقة.وقاد رونالدو فريقه يوفنتوس إلى التأهل إلى دور الـ 16 بدوري الأبطال ، باحتلال صدارة ترتيب المجموعة السابعة برصيد 15 نقطة وبتفوق خلال المواجهات المباشرة على برشلونة الذي تأهل وصيفاً برصيد 15 نقطة أيضاً.وفاز الفريق الإيطالي بالأمس بثلاثية نظيفة ، وتمكن رونالدو من تسجيل هدفين خلال المباراة من ركلتي جزاء .